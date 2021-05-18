تضامنا مع فلسطين.. متظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان التونسي.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تدافعا بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان.

وتصدى رجال الشرطة لمحاولة اقتحام البرلمان، بعد أن تجاوز المتظاهرون الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة الموجودة في المدخل الرئيسي للمجلس، ما تسبّب في حالة من التدافع بين رجال الشرطة والمتظاهرين.

وتجمّع أمام مبنى البرلمان عدد من المتظاهرين بدعوة من مكونات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، لإعلان مساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية رافعين الرايات الفلسطينية والتونسية.

وتزامنت التظاهرة مع جلسة عامة داخل مجلس النوّاب، تم تخصيص حيّز زمني منها للتداول بمجريات الأحداث في فلسطين، ولإصدار بيان برلماني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.