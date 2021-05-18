مقتل 5 سوريين برصاص "قسد" في مظاهرات احتجاج على رفع سعر المحروقات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك، أن "أهالي قرى قانا والحداجة والرشيدية والحدادية في ريف الحسكة الجنوبي خرجوا في مظاهرات ضد قرار الإدارة الذاتية رفع سعر المحروقات في مناطق سيطرتها شمالي وشرقي سوريا".

وذكرت المصادر أن "مسلحي قسد [قوات سوريا الديمقراطية] واجهوا المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص".

كما أشارت المصادر إلى أن "أصحاب المحال التجارية في الأسواق أغلقوا محالهم التجارية، احتجاجا على القرارات الأخيرة من قسد".

إلى ذلك أشارت مصادر محلية في مدينة القامشلي [شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا]، لوكالة سبوتنيك، إلى أن المحال التجارية نفذت إضرابا مماثلا احتجاجا على قرارات قسد برفع أسعار الوقود".

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن "الأهالي قطعوا طريق الحسكة دير الزور عند ناحية السبع وأربعين احتجاجا على انتهاكات قسد بحق الأهالي في مناطق سيطرتها".

وأضافت المصادر أن "الأهالي احرقوا حاجز تابعا لقوات قسد في الجهة الشرقية لمدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي".

يشار إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ هي منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وتشمل أجزاء من محافظات الحسكة، الرقة، حلب ودير الزور.