السيسي: لا سبيل لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية إلا بهذا الحل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري في قمة بقصر الإليزيه في باريس، حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

واعتبر الرئيس المصري أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف في الأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال السيسي إن هذا الحل ينبغي أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد على ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني داخل هذه الدولة بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.

وحذر الرئيس المصري من "تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن هذه المحاولات تستوجب التوقف الفوري".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل 236 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية؛ أدت لمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.