الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية حتى الآن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في تقرير لها إن "213 شهيدا بينهم 61 طفلا و36 سيدة، ارتقوا في قطاع غزة وحده، فيما أصيب 1442 آخرون".

وكان مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، قال إن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من اسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة قد اندلعت باشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.