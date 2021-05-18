شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان أكثر من 50 مهاجرا فى غرق قارب أبحر من السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 شخصًا فقدوا، إثر غرق مركب يقل نحو تسعين مهاجرا غير شرعيين انطلق من السواحل الليبية.

وأضافت أنه وفقا للمعطيات الأولية، فإن حادث الغرق وقع قرب من حقل مسكار لاستخراج النفط قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية جنوب البلاد.

يذكر ان الناطق باسم القوات البحرية الليبية،أعلن إنقاذ 151 مهاجرًا غير شرعى فى عرض البحر المتوسط كانوا فى طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين مُنفصلتين في منطقة المسؤولية الليبية بمياه البحر المتوسط.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية أن عملية الإنقاذ الأولى، تم خلالها إنقاذ نحو 51 مهاجر من جنسيات إفريقية من بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من الكوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.

وقال إن عملية الإنقاذ الأول نفذها الزورق "الزاوية"، مؤكدًا إيواء هؤلاء المهاجرين بعد إعادتهم إلى طرابلس في مركز إيواء أبوسليم، عدا امرأة واحدة من الكوت ديفوار جرى إيواءها فى مركز التجمع والعودة بطرابلس.

وبشأن عملية الإنقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات البحرية، إن العملية نفذها الزورق "أوباري"، التابع لحرس السواحل الليبية، والذي تمكن من إنقاذ 100 مهاجر من الجنسيات الإفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد نقل جميع المهاجرين الذين جرى إنقاذهم فى العمليتين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.