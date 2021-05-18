شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان وتستدعى سفير بيروت بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة العربية السعودية وشعبها، على حد وصف البيان الذى تلقى الخليج 365 نسخة منه.

وأعربت الوزارة عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان: "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وفى سياق متصل، كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أصدرت اليوم، بيانا توضيحيا للرد على تصريحات وزير الخارجية اللبنانى بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال لقائه على قناة الحرة مساء أمس، والتى شملت هجوما على دول خليجية.

وأكدت رئاسة الجمهورية فى بيانها، الذى تلقى الخليج 365 نسخة منه، على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفى مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.