إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال برام الله

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بالقرب من قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن الجنود المتمركزين عند حاجز وادي الدلب (بالقرب من قرى كفر نعمة ودير ابزيع وراس كركر) أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين، ما ادى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ولفتت المصادر الى أن جنود الاحتلال احتجزت جنازة أثناء مرورها من الحاجز باتجاه راس كركر لساعات قبل ان تسمح لهم بالدخول.