شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: أحبطنا مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابى فى ليبيا والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة أحبطت مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابى فى ليبيا والمنطقة، والذي يسعى جاهدًا لتحويل البلاد إلى مُستعمرة إرهابية، باستخدام الشباب المغرر بهم ودعم المليشيات والتنظيمات المُتطرفة.