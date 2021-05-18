وزير الخارجية اللبنانى: لم أقصد الإساءة إلى أى دولة عربية شقيقة

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، حرصه الشديد على تحسين وتطوير العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن بعض العبارات غير المناسبة التى صدرت عنه خلال مقابلة تلفزيونية لم تكن مقصودة، وجاءت فى معرض انفعال ردا على إساءة تعرض لها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وقال الوزير شربل وهبه فى بيان له اليوم: "يهمنى التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التى صدرت عنى فى معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، هى من النوع الذى لا أتردد فى الاعتذار عنه".

وأضاف: "كما أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أى من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التى لم تتوقف جهودى لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ فى هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

وكان وزير الخارجية اللبنانى قد قال فى حديث له أمس لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة للبنان قد أتوا بتنظيم داعش وقاموا بزراعة التنظيم فى نينوى والأنبار بالعراق ومدينة تدمر السورية وبتمويل منهم".. الأمر الذى أثار ردود أفعال سياسية غاضبة داخل لبنان، اعتبرت أن هذه التصريحات تمثل إساءة للدول العربية والخليجية.

