اخبار الخليج

مستجدات كورونا.. تسجيل 14 وفاة و1047 إصابة جديدة وشفاء 847 حالة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى  435027 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7188 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 847 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 419761 حالة، لافتة إلى أن هناك 8078 حالة نشطة حالياً، من بينها 1384 حالة حرجة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا