تعليقًا على تصريحات “شربل وهبه” عن المملكة.. الرئاسة اللبنانية: حديثه لا يعكس موقف الدولة

الكويت - هبة التوبجي - أصدرت الرئاسة اللبنانية، صباح الثلاثاء، بيانا عقبت فيه على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية، شربل وهبه في مقابلة مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها: “رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى محطة “الحرة” مساء أمس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون”.

وتابع البيان: “رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا”.