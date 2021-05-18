تركي آل الشيخ: أفتخر أني بدوي وراعي غنم والله يعين الشعب اللبناني

الكويت - هبة التوبجي - غرًد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتاعي تويتر: “‏ أولاً أفتخر إني بدوي أافتخر إني راعي غنم اللي على فكرة وظيفة أكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.. وأفتخر إني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر أقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام..!”