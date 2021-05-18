هذا ما يحدث عند الجمع بين لقاحي "أسترازينيكا وفايز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

خلصت دراسة إسبانية إلى أن إعطاء جرعة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا آمن جدا وفعال.



وكشفت الدراسة بشأن مزج اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" التي أجراها معهد كارلوس الثالث للصحة المدعوم من الدولة أن الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة أسترازينيكا فقط.

وقال الباحثون إنه تم رصد القليل من الآثار الجانبية الخطيرة بين المشاركين في الدراسة وعددهم 600.

وكانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، سمحت باستخدام لقاح "فايزر" المضاد لكورونا للأطفال من عمر 12 عاماً، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.