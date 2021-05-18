صحيفة: هجوم بالهاون من غزة يسقط قتلى وجرحى جنوبي إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المصادر الطبية أن من بين المصابين في الهجوم جندي إسرائيلي.

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وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن اثنين من المصابين، بالقذائف التي انطلقت من قطاع غزة، توفيا متأثرين بإصابتهما، موضحة أنهما عاملان تايلانديان.

وذكرت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أنها تقدم العلاج لـ 10 مصابين في مجلس أشكول الإقليمي، بينهم أربعة في حالة خطرة عقب وابل من القصف بقذائف الهاون ظهر اليوم.

وقدم مسعفون في المنظمة الطبية العلاج لجندي إسرائيلي جرى تحويله في حالة مستقرة إلى مستشفى برازيليا، إلا أنه مصاب بشظية في الجزء العلوي من جسده.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل ما يزيد على مئتي شخص.