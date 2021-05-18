شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 منصات لإطلاق الصواريخ فى المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى العثور على 7 منصات معدة لإطلاق الصواريخ في إحدى بلدات منطقة الجنوب اللبنانى، وذكر الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن دورية من القوات المسلحة عثرت اليوم على 6 منصات إطلاق صواريخ كانت فارغة، فى حين أن المنصة السابعة كانت مجهزة بصاروخ تم تفجيره فى بلدة الهبارية التابعة لمحافظة النبطية جنوبى البلاد.

وأشار إلى أن عددا من القرى الجنوبية فى الهبارية وكفر شوبا (منطقتين حدوديتين مع إسرائيل) تعرضت ليلا إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية، حيث سقطت 10 قذائف متفجرة و 7 قذائف مضيئة.

وأُطلقت مساء أمس مجموعة صواريخ من طراز جراد من مناطق جنوبية لبنانية باتجاه إسرائيل، غير أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية ولم يتجاوز الحدود، في حين ردت إسرائيل على مصادر إطلاق الصواريخ بقصف مدفعى، ولم يتسن حتى الآن تحديد هوية الجهة التي قامت بإطلاقها.

وكانت بعثة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم رصد إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني والرد الإسرائيلى بقصف مدفعى على المواقع التى انطلقت منها الصواريخ.

وأكدت قوات اليونيفيل – فى بيان لها – أن القائد العام للقوات الدولية الجنرال ستيفانو دل كول، أجرى اتصالات مع القيادات العسكرية بالجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أى تصعيد للوضع وضمان الاستقرار في المنطقة وخفض التوتر القائم.

وأشارت اليونيفيل إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة الجنوبية، كما أنها كثفت الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن الجنوب اللبناني، وأنها تدعم القوات المسلحة اللبنانية في عملية البحث في المنطقة.