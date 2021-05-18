شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح مميزات خدمة التفويض الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن مميزات خدمة التفويض الإلكتروني. وأوضحت الجوازات عبر “تويتر” أن الخدمة تمكنك من تفويض شخص آخر لإصدار أو تجديد جواز السفر الخاص بك أو لأحد أفراد أسرتك، وإصدار تصاريح السفر للتابعين، واستلام الوثائق. وشرحت الجوازات خطوات التفويض الإلكتروني والتي جاءت كالآتي: – الدخول على أبشر. – اختر خدماتي. – اختر إدارة التفاويض. – اختر تفويض مراجعة قطاع. – اكتب معلومات المفوض له. – ادخل رمز التحقق بعد وصوله على جوالك.

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