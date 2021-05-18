شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة من «الصحة» لتجهيز حقائب السفر في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة 6 نصائح مهمة للمسافرين بشأن تجهيز حقائب السفر.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع قيود سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ونصحت الوازرة عبر حسابها “عش بصحة” على تويتر باحتواء حقيبة السفر على (معقم كحولي، وكمامات إضافية، ووجبات خفيفة، وأدوات طعام ذات الاستخدام الواحد، فضلا عن تجهيز أدوات شخصية خاصة مثل مخدة أو مسند رقبة أو بطانية).

وشددت على ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير أثناء السفر، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

يذكر أن من بين الفئات المسموح لها بالسفر، المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ اللقاح المضاد لكورونا، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.