دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: "أن شابين قضيا بالرصاص الحي الذي أطلقته ميليشيا "الأسايش"، الذراع الامني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الامريكي، الأول ارتقى بعد سيطرة المتظاهرين على عدد من النقاط في حيي النشوة الغربية والشريعة خصوصاً دواري الكهرباء والشريعة، فيما الآخر مدينة الشدادي جنوبي الحسكة".

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأضاف: "أن المظاهرات تمددت إلى كافة مناطق المحافظة اليوم الثلاثاء 18 أيار/ مايو". © Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وتابع المراسل :"الآلاف من سكان قرى وبلدات ومدن ريف محافظة الحسكة الجنوبي خرجوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، بمظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات الجيش الامريكي ومسلحي التنظيم الموالي له، وسياستهما في تجويع الشعب السوري، وآخرها القرار الذي صدر عما يسمى "الإدارة الذاتية " التابعة لـ "قسد" برفع أسعار المحروقات من مازوت وببنزين واسطوانات الغاز المنزلي.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأضاف المراسل أن المحتجين حرروا عدد من النقاط والحواجز التابعة لتنظيم "قسد" في قريتي الغرب وعجاجة الحجية جنوبي الحسكة، إضافة لعدد من النقاط بمدخل مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وبين أن المظاهرات امتدت من مدينة الشدادي مرورا بقرى العطالة والغرب والحدادية والعريشة وعجاجة وقانا والكرامة جنوبي محافظة الحسكة وصولاً إلى أحياء النشوة الشريعة والغربية، حيث قام المحتجون بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة ومنعوا صهاريج لنقل النفط الخام وسيارات عسكرية تتبع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي من المرور بها.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وبين المراسل بأن المتظاهرين في جميع المناطق رفعوا أعلام الجمهورية العربية السورية ورددوا شعارات تحيي الجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد.