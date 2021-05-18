تونس تكشف هوية عناصر مجموعة القصرين الإرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، بحسب موقع قناة "نسمة".

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وقال الناطق إن هذه المجموعة تتشكل من جزائريين اثنين و3 تونسيين تابعين لكتيبة "عقبة ابن نافع الإرهابية".

ونشر الجبابلي على صفحته في موقع فيسبوك صور وهوية الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بجبل الشعانبي وتاريخ التحاقهم بالمجموعة الإرهابية المسلحة.

وأوضح أن بين هذ العناصر عبد الباقي بوزيان المكنى بـ"أبو أحمد العنابي"، وهو جزائري الجنسية، معتبرا أنه من من أخطر العناصر الإرهابية الجزائرية في تونس.

وبين الجبابلي أن من بين عناصر المجموعة أيضا، الساسي بن الجيلاني صلوبة، وهو جزائري الجنسية وكان يتولى خطة تأمين الأموال للمجموعة.

كما ضمت المجموعة بدر الدين بن صالح ونيسي المكنى بـ"وليد" وهو تونسي الجنسية وتولى مهمة توفير الدعَم اللوجستي للمجموعات الإرهابية.