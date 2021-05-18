صحيفة: شروط وزارة الداخلية السعودية تقلل أعداد المسافرين إلى البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحيفة السعودية إن قرارا صادرا عن الوزارة مساء أمس الاثنين نص على أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاما.

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وأشارت إلى أن القرار نص أيضا على أن تكون الحالة الصحية للمسافر في تطبيق "توكلنا" محصنا، وأنه استكمل جرعات لقاح كورونا أو يكون "محصّنا متعافيا".

كما أن القرار نص على عجم السماح بسفر المحصنين بجرعة واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشروط التي تضمنها القرار أدت إلى خفض أعداد المسافرين عبر جسر الملك فهد بنسب كبيرة.

يأتي ذلك بعد أن شهد الجسر الرابط بين السعودية ومملكة البحرين زحاما شديدا قبل السماح بالخروج.

ورصدت الصحيفة عودة أعداد كبيرة من المسافرين عبر الجسر بعد قرار وزارة الداخلية وقبل موعد السماح بالخروج، الأمر الذي سهل حركة العابرين في وقت قياسي.