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خسائر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تقارب 244 مليون دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال معروف في مؤتمر صحفي إن "خسائر قصف الاحتلال تقترب من 244 مليون دولار"، مضيفا "الاحتلال دمر 73 مقرا حكوميا وشبكات للمياه والصرف الصحي".

وتابع: "الاحتلال استهدف عيادة الرمال لعرقلة الرعاية الطبية".

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة قد اندلعت باشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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