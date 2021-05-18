وزارة الإعلام في غزة تنفي فتح إسرائيل معبر كرم أبو سالم وإدخال وقود للقطاع

دبي - محمود عبدالرازق -

غزة- سبوتنيك.وقال مدير المكتب، سلامة معروف، لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء، "ما أعلن عنه الاحتلال [الإسرائيلي] حول فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال وقود إلى قطاع غزة غير صحيح، المعبر مغلق حتى الآن، ولم يتم إدخال أي كميات وقود لقطاع غزة".

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وأضاف، "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، لم تتلق لترا واحد من الوقود منذ بداية العدوان، وكذلك السوق المحلية لم تتلق أي كميات وقود أيضا".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت صباح اليوم، أن الجانب الإسرائيلي قد سمح صباح اليوم بإدخال كميات من الوقود لقطاع غزة.

وأعلنت لجنة الرئاسة الفلسطينية لتنسيق إدخال البضائع، الليلة الماضية، أن السلطات الإسرائيلية ترفض إدخال كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ولكنها تسمح بإدخاله لمؤسسات إنسانية.

وقال مسؤول اللجنة، رائد فتوح: "سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال كميات من الوقود لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين فقط".

وفي سياق متصل، تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان سابق صباح اليوم، أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب القصف تصل إلى 244 مليون دولار.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 213 فلسطينيا قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، من بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا إلى جانب 1442 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة.