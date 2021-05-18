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مستشار الرئيس المصري: السيسي مهتم بتوطين صناعة اللقاحات

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون المصري، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد تاج الدين أن مصر تعمل على توطين صناعة اللقاحات، لتفيض عن الحاجة وتصدر إلى أفريقيا.

وتابع أن جهات مصرية تعاقدت على إنتاج اللقاح الروسي بإشراف من هيئة الدواء المصرية.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن المشكلة فى اللقاحات هي استحواذ الدول المنتجة لها، على أكبر الكميات لمواطنيها "حتى منصة كوفاكس العالمية، تعاني من نقص حوالي 250 مليون جرعة مفترض توفيرها".

وسجلت مصر أمس الاثنين 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس و61 وفاة، وذلك مقابل 1201 إصابة و58 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي عدد إصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الاثنين، هو 246909 من ضمنهم 182024 حالة شفاء، و 14388 حالة وفاة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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