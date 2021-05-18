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حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية في تصريحات متلفزة، أن تلك شائعة لا صحة لها على الإطلاق.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وقال المسؤول المصري: "من يدعي وجود سلالة مصرية، عليه أن يظهر البراهين على ذلك، ففيروس جائحة عالمية شديدة المراس، ولا يوجد أي سبب لإخفاء أي معلومات عن العالم كله".

وتابع: "الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، ودعم القطاع الطبي، ومصر مازالت في الموجة الثالثة للفيروس مع استمرار أعداد المصابين في التزايد".

يذكر أن  وزيرة الصحة المصرية أعلنت قبل أيام، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وكانت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، قد بدأت تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال أقل من خمس دقائق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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