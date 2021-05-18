ماليزيا: رصدنا خططا استخباراتية إسرائيلية لتصفية قيادات فلسطينية على أراضينا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الشرطة الماليزية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنها تتخذ حاليا كافة التدابير اللازمة لحماية قيادات وشخصيات فلسطينية على أراضيها.

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ونقلت الوكالة التركية عن المسؤول في جهاز الشرطة الماليزية، أكريل ساني عبدالله ساني قوله، إننا نأخذ تلك التهديدات المنتشرة عبر شبكة الإنترنت ضد القيادات الفلسطينية على محمل الجد، وسنتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة في هذا الشأن.

وألمح ساني إلى أن الشرطة الماليزية تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بالأمر، داعياً شعب بلاده لالتزام الهدوء وعدم الاكتراث بالأخبار الكاذبة.

ولفت إلى أن مركز عمليات الدفاع السيبراني الماليزي، أكد أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عمليات ضد قيادات وشخصيات فلسطينية في دول العالم، وفي مقدمتها ماليزيا.

وحظيت ادعاءات المركز الماليزي المذكور، بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت العاصمة الماليزية، كوالالمبور، قد شهدت في أبريل/نيسان 2018، اغتيال فادي البطش، المهندس الفلسطيني المختص في دراسات تطوير الطائرات بدون طيار.

وتوجهت أصابع الاتهام عقب اغتيال البطش، إلى إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية.