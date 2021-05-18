الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا الخميس للتعليق على الوضع الصحى بقطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة بعد غد الخميس مؤتمرا صحفيا حول الأثار الصحية والإنسانية المترتبة على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

ويستعرض المؤتمر الصحفي الجوانب الانسانية والصحية التى نتجت عن الهجوم ويتناول المؤتمر تقييم كامل للأوضاع وآليات التدخل لمواجهة هذة النتائج وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلى شنت هجوما علي قطاع غزة وتسبب الهجوم في احداث أضرار صحية وانسانية كبيرة بقطاع غزة في ظل استشهاد واصابة العديد من المواطنين والأطفال.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بصحوة أخلاق دولية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى فورا، مشيرة إلى أن استمرار العدوان الاسرائيلى على غزة يختبر مجددا قدرة المجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاحتلال .

وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان، آن الأوان للمجتمع الدولى أن يبذل المزيد من الجهود لحل جذور هذا الصراع الدموي الذي هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال، وأن ينظر بموضوعية لفلسطين المحتلة التي أعلنت الإضراب الشامل والتزمت به التزاما حديديا في أوسع رفض شعبى سلمى ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا للاحتلال.. هذا إذا أراد المجتمع الدولى أو امتلك الإرادة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته".

وأضافت "إن الشعب الفلسطيني ما زال يتطلع إلى صحوة ضمير وأخلاق دولية تنتصر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، التي لا بد لها وأن ترتكز على قاعدة أن الاحتلال هو السبب الرئيس والمباشر للعنف والكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو أبشع أشكال الاضطهاد والإنسانية واللاسامية".