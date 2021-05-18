شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالسفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية ، حيث استعرض تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط العديدٍ من المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي .

وأوضح الرئيس العراقي موقف بلاده إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

من جهته أعرب السفير الفلسطيني عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، مشيداً بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها .