شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا للجنة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع العاشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي تنظمه جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا أمس، وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية (55) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها يوم 23 مايو 2021 والمكتب التنفيذي المقرر انعقاده يوم 20 مايو 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذا الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية (55) للمجلس ومكتبه التنفيذى، وهى: مشروع استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم 290 بشأن دعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في الدول العربية ، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لعامي 2021-2022 بالإضافة الى بند ما يستجد من أعمال.

وأضافت أبو غزالة بأن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم عرضها على الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي القادمين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.