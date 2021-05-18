شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: حريصون على أفضل العلاقات مع الخليج وجميع الدول الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان حسان دياب، حرصه على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وعدم الإساءة إليها.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية -فى بيان اليوم الثلاثاء، إن السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لطالما وقفت إلى جانب لبنان، معربا عن ثقته بأن هذه الدول لن تتخلى عن بلاده.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية شربل وهبه، لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها في حديث تلفزيوني وأثارت بعض ردود الأفعال، داعيا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة للبنان.

وكان وزير الخارجية اللبناني قد قال في حديث له أمس لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة للبنان قد أتوا بتنظيم داعش وقاموا بزراعة التنظيم في نينوى والأنبار بالعراق ومدينة تدمر السورية وبتمويل منهم".. الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة داخل لبنان، اعتبرت أن هذه التصريحات تمثل إساءة للدول العربية والخليجية.

وكان الوزير شربل وهبه قد أصدر بيانا فى وقت سابق من اليوم قال فيه: "فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة. ما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربى، ولم أتطرق إلى تسمية أى دولة".

وأضاف: "لكنني فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت فى لبنان والتى تحوّر كلامى وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تحقيقا لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان. نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار فى الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه".