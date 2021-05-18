رئيس حكومة الوحدة الليبية يلتقى مساعد وزير خارجية أمريكا لشئون الشرق الأوسط

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط جوى هود.

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية - فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية - أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وووزير النفط الليبى محمد عون شاركا فى اللقاء، فيما ضم الأمريكى: السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وعدد آخر من مسؤولى وزارة الخارجية الامريكية، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.