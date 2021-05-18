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رئيس حكومة الوحدة الليبية يلتقى مساعد وزير خارجية أمريكا لشئون الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط جوى هود.

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية - فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية - أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وووزير النفط الليبى محمد عون شاركا فى اللقاء، فيما ضم الأمريكى: السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وعدد آخر من مسؤولى وزارة الخارجية الامريكية، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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