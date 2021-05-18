شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تفعيل «الهوية الرقمية» عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الأحوال المدنية، عن خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر منصة أبشر.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن خطوات تفعيل الهوية تتمثل في:

– تحميل تطبيق أبشر أفراد.

– تسجيل الدخول لحساب الشخص في أبشر.

– اختيار “خدماتي”.

– اختيار تحميل الهوية الرقمية.

– الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص منظومة توكلنا على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

خطوات استعراض الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

– الدخول على خدمة المحفظة الرقمية.

– استعراض الوثائق الرسمية.

– ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك.

– اختر الهوية الرقمية.