شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار القصف يعطل خطوط الكهرباء بغزة.. وشاحنة طبية فى طريقها لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تعطل مجموعة من خطوط الكهرباء الناقلة، بفعل عمليات القصف التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ما تسبب فى انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى، فى حين تمت إعادة بعضها للخدمة وجار العمل حاليا لإصلاح المتبقي منها.

وقالت شركة الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء، أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن القصف أحدث أضرارا بالغة طالت محول الكهرباء المغذي لآبار الصفا المركزية التى تمد مناطق واسعة من مدينة غزة بالمياه، كما جرى تدمير المحول والعامود وجميع المكونات، مضيفة أنها تمكنت أمس من إنجاز عدد كبير من عمليات الإصلاح للشبكات فى مختلف المحافظات وأعادت ربط المناطق بالتيار الكهربائي مجددا.

فيما وصل عدد ساعات التيار الكهربائي من (3-4) ساعات، مقابل أكثر من 16 ساعة فصل بسبب تعطل خطوط رئيسية ناقلة، وتدني نسبة الكهرباء المستلمة من محطة التوليد، حيث تعمل الشركة حاليا على تحسين نسبة وصل التيار عبر عديد من الإجراءات وتعمل الشركة على إعادة تأهيل الشبكات وربط المناطق وتحسين ساعات وصل التيار وامداده للمناطق.

وفى سياق متصل أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة أن القطاع الصحى فى قطاع غزة يعانى وضعا صعبا جدا، مشيرة إلى أن شاحنة مستلزمات طبية في طريقها إلى مراكز الوزارة في القطاع.