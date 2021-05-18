شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى: العالم يستقبلنا بشكل جديد بعد ثورة ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن العالم يستقبل السودان بشكل جديد تماما بعد ثورة ديسمبر.

وقال حمدوك عبر تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة تويتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، "جئتُ لباريس أحمل معي آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر " .

وأضاف "شهدنا اليوم كيف أن العالم يستقبلنا بشكل جديد تماماً بعد ثورة نسائنا ورجالنا المجيدة.. وسنعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر".