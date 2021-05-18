شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين: استشهاد فلسطينى بعد إطلاق الجيش الإسرائيلى النار عليه بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطينى بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة.

ومنع الاحتلال الإسرائيلى المواطنين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مضيفة أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين والصحفيين، ومنعهم من تغطية الحدث.