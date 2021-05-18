شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثى من عزل سجن "هداريم" إلى "أيالون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى، نقلت الأسير مروان البرغوثى "62 عاما" من عزل سجن "هداريم" إلى عزل "أيالون".

وأوضحت الهيئة فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال كانت قد عزلت الأسير البرغوثى قبل أيام، وذلك بعد أن أصدر بيان من داخل السجون يطالب فيه عموم شعبنا بالتصدى للاحتلال.

يذكر أن الأسير مروان البرغوثى من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ عام 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطينى، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمس مؤبدات و40 عاما.