تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «آبل»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات بمنتجات شركة apple . وأوضح المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام. ونصح المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت apple توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي :هنا.

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