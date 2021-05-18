شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تُعلق على تصريحات «شربل وهبه» عن المملكة.. حديثه لا يعكس موقف الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني #شربل_وهبه ضد المملكة وشعبها، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الرئاسة اللبنانية لإصدار بيان رسمي عاجل.

وأدلى وزير الخارجية اللبناني بتصريحات تليفزيونية تضمنت ما عدّه البعض إساءة للمملكة ووصفه لهم في سياق الاستنقاص بالبدو.

وكان شربل قد ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة “الحرة”، في مواجهة المحلل السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث بدا منفعلاً واندفاعياً، ما دفعه إلى وصف السعوديين في معرض الاستنقاص بالبدو، والخروج من الاستوديو.

وتسببت تصريحات الوزير اللبناني في استثارة غضب عدد كبير من العرب عامة والمواطنين السعوديين خاصة، وتصدرت هاشتاقات#شربل_وهبه و #حنا_بدواهتمامات المغردين بآلاف التغريدات على مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، وصبت كل التعليقات في الرفض التام لتصريحات شربل والاعتزاز والفخر بالمملكة وما تقدمه لمواطنيها وللعرب عامة.

بيان رئاسي

من جانبها، أصدرت الرئاسة اللبنانية، صباح الثلاثاء، بيانا عقبت فيه على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية، شربل وهبه في مقابلة مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها: “رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى محطة “الحرة” مساء أمس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون”.

وتابع البيان: “رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا”.

بداية الأزمة

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، مرفقة بتعليق: “إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق “وزير خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة”

وتابع الانصاري قائلا: “الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!”.

رفض الحريري

من جانبه، علق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، على التصريحات التي قالها وزير خارجية بلاده، شربل وهبه، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة “الحرة”.

وشهد اللقاء التلفزيوني انفعال “وهبه” في مواجهة المحلل “سلمان الأنصاري”، مما دفعه إلى وصف السعوديين في معرض الاستنقاص بـ”البدو”، وخرج من الاستوديو.

واستنكر “الحريري” تصرفات “وهبه” واصفا ما فعله الأخير بأنه مأثرة جديدة تضاف إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، مؤكدًا أن معظم اللبنانيين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة.

وأضاف أن الكلام الذي أطلقه وزير خارجية بلاده، لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية.

فخر واعتزاز

من جانبه، رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم بدو معتقداً أنه يسيء لهم خلال تصريحات في برنامج تليفزيوني.

وقال الأمير عبدالرحمن: ”#شربل_ وهبهيعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا: هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى”

وأضاف قائلاً : “استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغما عنك على لسانك.. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!”.

وزير الغباء

فيما قال عضو مجلس النواب اللبناني ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، إن وهبة هو وزير الغباء الخارجي، مؤكداً أنه لا يمكن السماح له بالقضاء على لبنان، وأن تصريحه لا يمثل اللبنانيين.

كما نشر الناشط اللبناني إيليا صليبا، مقطع فيديو هاجم فيه شربل، واتهمه بعدم المسؤولية في تصريحاته التي من الممكن أن تضر بلبنان واللبنانيين وخاصة العاملين في المملكة وعدد من دول الخليج.

وأكد صليبا أن البدو أهل شهامة وعزة ونخوة وليس كالتابعين المأجورين، وأن المملكة هي الشقيق الأكبر للدول العربية وقبلة المسلمين ولم تقصّر مع أي دولة شقيقة يوماً.