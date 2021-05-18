دبي تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستضيف دبي في شهر أكتوبر 2021 الدورة الـ72 من المؤتمر الدولي للفضاء، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي.



ويعد المؤتمر أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، ويأتي المؤتمر من تنظيم الاتحاد الدولي للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

ويستقطب المؤتمر الدولي للفضاء قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

وسيستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات، وعروضاً تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرضاً لعلوم الفضاء، جميعها مصممة لتشجيع الحضور على المشاركة التفاعلية.