تطبيق لإزالة البيانات "الحساسة" من صور هاتفك الذكي.. أعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عند مشاركة الصور الموجودة على هاتفك الذكي، قد تتم مشاركة معلومات حساسة تتعلق بالصور.. إليك طريقة لتجنب هذه المخاطر



وتفيد البيانات الوصفية (metadata)، التي عادة ما تكتبها الكاميرات والهواتف الذكية تلقائيا في ملفات الصور، في تنظيمها وأرشفتها لاحقا.

ومع ذلك، تظهر مشكلة عند مشاركة الصور بنقل مثل هذه المعلومات الحساسة عن تاريخ ووقت وموقع الصورة إلى كل من يتم مشاركة الصورة معه.

ويمكن لتطبيق Scrambled Exif، الذي يعمل مع نظام التشغيل جوجل أندرويد، حل هذه المشكلة. فعند الرغبة في مشاركة صورة يتم النقر فوق رمز المشاركة كالمعتاد، ثم يتم تحديد التطبيق، والذي يقوم بمسح البيانات الوصفية بسرعة ويعرض مربع حوار المشاركة مرة أخرى بحيث يمكن النقر فوق التطبيق، الذي ينبغي أن تنتقل إليه الصورة بالفعل.

ويعتبر تطبيق Scrambled Exif من التطبيقات مفتوحة المصدر، وهو يتوفر بإصدار مجاني وبإصدار مدفوع بمتجر جوجل Play. ويمكن أيضا العثور على تطبيق Scrambled Exif في متجر التطبيقات F-Droid البديل.