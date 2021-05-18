هكذا تعمل اللقاحات في الجسم بعد حقنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المصرية عن آليات عمل لقاحات كورونا في الجسم لتحقق الوقاية بعد تكوين الأجسام المضادة للعدوى الفيروسية التي تسبب الإصابة بكورونا.



وقالت وزارة الصحة إنه عندما يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد "فيروس أو بكتيريا " يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضي عليه، وفق "اليوم السابع".

وتابعت الوزارة، أن اللقاحات تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها " فيروس ميت" مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم وتللك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذي تلقى اللقاح ولكها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.