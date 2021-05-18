العمل 55 ساعة أسبوعياً يزيد خطر الوفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية فى دراسة مشتركة صدرت اليوم في جنيف من أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف من مخاطر الوفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.



وأفادت الدراسة بأن عام 2016 شهد ما يصل إلى 745 ألف حالة وفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب بزيادة عن عام 2000 نسبتها 29 %.

وقالت الدراسة إن 398 ألف شخص توفوا بسبب السكتة الدماغية و 347 ألفا بسبب أمراض القلب نتيجة للعمل لمدة 55 ساعة على الأقل في الاسبوع في عام 2016 كما أن عدد الوفيات جراء امراض القلب الناجمة عن ساعات العمل الطويلة قد ارتفع بين عامي 2000 و 2016 بنسبة 42 % والسكتة الدماغية بنسبة 19 %.

ذكرت الدراسة أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر فى الأسبوع مرتبط بخطر أعلى تصل نسبته الى 35٪ للإصابة بالسكتة الدماغية و 17٪ للوفاة بأمراض القلب وذلك بالمقارنة بالعمل 35-40 ساعة في الأسبوع. ويزداد عدد الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة حيث يبلغ حاليا 9٪ من اجمالي السكان على مستوى العالم.

وحذرت من أن الاتجاه نحو ساعات عمل أطول للأشخاص يعرض المزيد منهم لخطر الاعاقة المرتبطة بالعمل والوفاة المبكرة.

وقالت الدراسة إن ارقامها تأتى فى وقت يسلط وباء كورونا الضوء على موضوع إدارة ساعات العمل خاصة وأنه يسرع من الاتجاه نحو زيادة وقت العمل بعد أن ألغت العديد من الشركات وجهات العمل الكثير من الوظائف وأصبحت أعداد كبيرة تعمل عن بعد ومضطرة إلى العمل لساعات طويلة.

وحثت الدراسة الحكومات وأرباب العمل والعمال على الاتفاق معا حول ما يمكن أن يمنع هذه المخاطر على صحة العاملين.