وكالة: لأول مرة.. قصف إسرائيل لا يوقع ضحايا في غزة الليلة الماضية

دبي - محمود عبدالرازق - ولأول مرة، حسب وكالة رويترز، يتراجع عدد القتلى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فى العاشر من مايو/ أيار الجاري.

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وأكد شاهد للوكالة أن كثافة الصواريح الهجومية من فلسطين على إسرائيل تراجعت مساء أمس.

وقال سكان غزة إن 60 غارة إسرائيلية شنت على القطاع خلال الليل، فيما كانت الصواريخ المنطلقة منه تسقط على مناطق حدودية إسرائيلية وليس فى العمق.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف.