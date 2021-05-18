شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى الأرجنتين والبرازيل تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مدن أرجنتينية وبرازيلية، تحركات وفعاليات تضامنية مع العشب الفلسطينى، ندد فيها المشاركون باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، حيث قادت المنظمات الاجتماعية وممثلو اتحاد الكيانات الأرجنتينية الفلسطينية اليوم يومًا جديدًا من النضال للتنديد بجرائم وتفجيرات إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، حسبما قالت وكالة "برينسا لاتينا".



مسيرات لدعم الشعب الفلسطينى فى الارجنتين

وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات شملت مسيرات في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايرس، ومدن خوخوي ومناوس، إضافة الى مظاهرة حاشدة في مدينة مناوس شمال البرازيل، شارك فيها الآلاف من الجاليات الفلسطينية والعربية والمتضامنين ومناصري فلسطين.

وأدان المشاركون في الوقفات والمظاهرات بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والمجازر الإسرائيلية بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء، مرددين هتافات بالحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبات بوقف العودان الاسرائيلي فورا.

وأوضحت الوكالة إلى أنه حتى مقر السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، جاء العديد من أفراد الجالية المسلمة في هذا البلد وحركات التضامن للتعبير عن رفضهم للعدوان على فلسطين في عمل يتم فيه عمليات بوليسية قوية.



مظاهرات لدعم الفلسطنيين فى الارجنتين

وتلا خلال التظاهرة بيان من الأرجنتيني الحائز على جائزة نوبل للسلام، أدولفو بيريز إسكيفيل، أشار فيه إلى أنه في مواجهة تقدم الموقف الاستعماري والعنصري، وانتهاك جميع الأعراف الدولية، فإننا ندعو الحكومات والشعوب. على العالم لوقف هذا التقدم الاستعماري في القرن الحادي والعشرين.

وقال المناضل البارز في مجال حقوق الإنسان في رسالته: "لا يمكننا أن نعتبر هذا التنفيذ لحرب إرهابية مواجهة ، بقيادة قوة مسلحة نوويًا ضد سكان غير مسلحين ''.



مظاهرات فى الارجنتين

وشارك في الاحتجاج السلمي شخصيات ومراجعون من منظمات اجتماعية ، من بينهم ممثل بيت الإسلام ، موسين علي ، الذي أشار إلى أن ما يحدث هو إبادة جماعية من قبل دولة إسرائيل الإرهابية ، التي تهاجم يومياً بطريقة غير تقليدية.

من جهته ، أشار الصحفي كارلوس أزناريز، نيابة عن منظمة OLP-Resistir y Luchar، إلى العنف بإلقاء القنابل والصواريخ الإسرائيلية على غزة، وقال ما عدد الدبابات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، وكم عدد الطائرات، وكم عدد السفن؟ الجواب بسيط: لا يوجد، وقال إن أعظم سلاح يمتلكه الشعب الفلسطيني هو كرامته كشعب ، والتشبث بأرضه.

ونفذت مجموعات أرجنتينية يوم الخميس الماضي مظاهرات مماثلة أمام وزارة خارجية بلادهم طالبت فيها حكومة هذا البلد الجنوبي بالانحياز إلى جانب فلسطين.