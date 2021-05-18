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الجيش الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى فى الخليل بزعم إحباط عملية طعن

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القاهرة - سامية سيد - أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني في الخليل بزعم إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن.

 

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول إنه لم يكن هناك أي ضحايا أو مصابين جراء الحادث، فيما جرى قتل المواطن الفلسطيني.

 

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي وفقا لمصادر إعلامية أخرى، إسقاط طائرة مسيرة فوق بيسان شمال الأغوار يعتقد أنها قدمت من سوريا.

 

يذكر أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد اليوم على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة، كما شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس الإثنين على مناطق متفرقة في القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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