رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بجهود ماكرون فى تنظيم مؤتمر دعم الخرطوم

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بجهود الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادى لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان.

وقال البرهان - عبر تغريدة على حسابه فى "تويتر" اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء السودانية - "شكرا فرنسا؛ شكرا إيمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادى لدعم السودان، الذى شكل معالم وانطلاقة السودان الجديد، سودان ثورة ديسمبر المجيدة شكرا لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين".