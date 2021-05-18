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رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بجهود ماكرون فى تنظيم مؤتمر دعم الخرطوم

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القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بجهود الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادى لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان.

وقال البرهان - عبر تغريدة على حسابه فى "تويتر" اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء السودانية - "شكرا فرنسا؛ شكرا إيمانويل ماكرون على إقامة المؤتمر الاقتصادى لدعم السودان، الذى شكل معالم وانطلاقة السودان الجديد، سودان ثورة ديسمبر المجيدة شكرا لكل الأصدقاء والشركاء الدوليين". 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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