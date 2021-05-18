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مظاهرات فى إندونيسيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم الثلاثاء، تظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى، وللانتهاكات المستمرة في القدس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، رفع المشاركون في التظاهرة التي نظمتها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل المواطنين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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