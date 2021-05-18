شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن استقبال طلبات التجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المستفيدين من منصة أبشر لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وقال حساب “الجوازات السعودية” عبر تويتر: إن المستفيدين من أبشر لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، حيث يمكنهم التجديد عبر المنصة.

التجديد لمدة 10 سنوات

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، إتاحةتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أن تلك الخدمة متاحة بشكل اختياري للمستفيدين.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر “تويتر”: “خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر”.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا ليوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت «الجوازات» أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» وفقًا لما نقلته «واس».

وتتضمن الفئات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

طريقة تجديد جواز السفر:

ويتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قدّم طلب تجديد جواز.