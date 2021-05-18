شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاحن جوال يتسبب في إشعال حريق بسيارة مواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو متداول، كيف تحول شاحن هاتف إلى ما يشبه “القنبلة الموقوتة”، وانفجر داخل سيارة مواطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس.

وأظهر الفيديو، الضرر الكبير الذي أصاب مركبة أحد المواطنين بعد انفجار شاحن جوال متنقل تركه داخل السيارة، وأشار صاحبها إلى أن درجة الحرارة هي السبب.

وعلق صاحب السيارة على المشهد قائلاً: “قدر الله ما شاء فعل، هذا سببه الشاحن المتنقل، انفجر وانحرقت السيارة”، واستعرض لقطات للأضرار داخل سيارته.