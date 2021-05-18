شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «ذئب» يتجول داخل مزرعة مواطن بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاجأ مواطن من حي العقيق في الطائف بوجود “ذئب” مفترس في مزرعته بعد أن اتخذها مأوى له.
ووثق المواطن الواقعة عبر مقطع فيديو نشره على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.
وأظهر مقطع الفيديو “الذئب” يتجول داخل المزرعة في حي العقيق بالطائف.
واستنفرت الفرق التابعة للحياة الفطرية من أجل القبض على “الذئب” داخل مزرعة الطائف.
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