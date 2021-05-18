هل الأستازانثين يحمي البشرة من الشيخوخة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوردت مجلة "Elle" الفرنسية أن الأستازانثين (Astaxanthin) يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال على حد سواء.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأستازانثين هو مضاد للأكسدة يندرج ضمن فئة الكاروتينات، وهي الأصباغ المسؤولة عن اللون الأحمر والبرتقالي للطماطم والجزر والسلمون والقشريات.

وأشارت "Elle" إلى أن الأستازانثين يعد سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Radicals"، التي تهاجم خلايا الجسم، ومن ثم فهو يعمل على تقوية المناعة ويتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.

وعلى الصعيد الجمالي، يحارب الأستازانثين شيخوخة البشرة ويقضى على التجاعيد، فضلا عن أنه يحمي البشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة، يمكن تناول الأستازانثين كمكمل غذائي في صورة كبسولات أو مسحوق تحت إشراف الطبيب.